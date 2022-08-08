Алтайский край, 8 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Барнаульские ТЭЦ произвели на 5% электроэнергии больше, чем планировалось, — сообщает 8 августа телеграм-канал Сибирской генерирующей компании.

Mrsk-cp.ru Энергетика

Нагрузка на ТЭС СГК возросла из-за низкой водности сибирских рек и сокращения выработки электроэнергии гидрогенерацией.

За последние семь месяцев ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Барнаула выработали почти 1,8 млн кВт/ч электрической и отпустили 2,93 млн Гкал тепловой энергии. По отпуску тепла Барнаульская ТЭЦ-3 выполнила план на 103%. С января по август большую часть ресурсов отпустила Барнаульская ТЭЦ-3: 1,3 млн кВт/ч электричества и 1,86 млн Гкал тепла.

ТЭЦ-2 произвела 516,3 тыс кВт/ч электричества, выполнив план на 95%. По выработке тепловой энергии станция также не отстает: с января ТЭЦ-2 отпустила 1,07 млн Гкал. Сейчас на всех станциях энергетики заняты ремонтом оборудования. Однако это не сказывается на несении нагрузок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жителям Германии необходимо экономить не менее 20% от общего объёма энергопотребления, чтобы к зиме избежать дефицита газа, известил глава федерального сетевого агентства (входит в минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер.

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