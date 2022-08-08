Грозный, 8 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Чечне сформирован очередной отряд добровольцев для участия в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он отправился в Донбасс после завершения двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки, сообщил 8 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

«Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напутствовали отряд добровольцев спикер парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, секретарь совета безопасности ЧР Апты Алаудинов, замминистра внутренних дел — начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров. В своих приветственных словах они отметили, что добровольцам выпала честь искоренить фашизм и бандеровщину на земле Донбасса и пожелали удачи. Кадыров также пожелал бойцам «удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов».