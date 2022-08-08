* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Дели, 8 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Наряду с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутренние конфликты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присутствие пакистанской разведки угрожают индийской миссии в Кабуле. Об этом заявил официальный представитель индийского правительства, слова которого цитирует газета Hindu.

ИА REGNUM Флаг Индии

Убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири возле здания посольства Индии в Кабуле усилило беспокойство страны по поводу безопасности дипмиссии. Официальный представитель индийского правительства сообщил газете, что нападение на храм сикхов в Кабуле 18 июня вынудило техническую группу посольства Индии в столице Афганистана провести проверку безопасности, и в связи с этим открытие посольства было приостановлено.

Хотя режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, гарантировали, что они будут обеспечивать безопасность посольства Индии в Кабуле, индийские официальные лица обеспокоены угрозами безопасности диппредставительства.

Индия направила дипломатическую делегацию в Кабул для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые после того, как радикалы вошли в Кабул 15 августа прошлого года. Тогда же было объявлено, что посольство Индии возобновит свою обычную деятельность в Кабуле. Однако с тех пор посольство так и не вернулось к своей нормальной работе.

В индийском посольстве пока работает от 60 до 70 сотрудников. Посольство ещё не открыло никаких услуг по упрощению визового режима и выдало только «ограниченное количество» виз афганским гражданам онлайн. Эта ситуация разочаровала сотни афганских студентов, а также пациентов, которым необходимо поехать в Индию на лечение.

Газета Hindu со ссылкой на свои источники написала, что сейчас в посольстве Индии находится более 60 сотрудников, в том числе пять-семь индийских дипломатов.

Эти люди составляют около трети штата посольства. Высокопоставленный правительственный чиновник Индии заявил, что в ближайшем будущем число сотрудников посольства может увеличиться. Похоже, что министерство иностранных дел Индии оценивает нестабильную ситуацию с безопасностью в Афганистане, чтобы понимать, когда оно сможет возобновить нормальную работу своего посольства в Кабуле.