Ярославль, 8 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославле выявлен победитель аукциона, который будет устанавливать новый отбойник и барьерное ограждение на Московском проспекте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Московский проспект в Ярославле

Установкой забора займется ярославская компания «Яр-Васанж». Данная фирма ранее выигрывала муниципальные контракты по ямочному ремонту и нанесению дорожной разметки в Ярославле. Торги получились конкурентными. Максимальная цена контракта в итоге упала на 2,5 миллиона рублей. «Озаборивание» Московского проспекта будет стоить 43 миллиона 71 тысячу 508 рублей. Это вторая попытка провести работы. В апреле 2022 года аукцион по выбору подрядчика был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от участников.

Теперь работы все же состоятся. «ЯрВасанж» должен будет установить отбойники на разделительной полосе Московского проспекта, почти на всем его протяжении — от моста через Которосль до перекрестка с улицей Калинина, а также частично — барьерное ограждение для пешеходов. Согласно контракту, работы начнутся 15 августа и продлятся до 20 сентября. Огораживание осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».