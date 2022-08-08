Селемджинский район, Амурская область, 8 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В реке Селемджа, где после дождей поднялась вода, течением унесло паром. Плавсредство село на мель, сообщил 8 августа телеграм-канал прокуратуры Амурской области.

На мели

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Грузовик КамАЗ, находившийся на пароме, упал в воду и затонул вместе с прицепом. Причиной ЧП называют то, что течением была вырвана опора, которая удерживала привязанный к ней паром.

Людей эвакуировали, никто не пострадал. Восстановление работы переправы проходит под контролем прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, всеми муниципалитетах Амурской области топит дома, придомовые территории и дороги из-за сильных дождей. В регионе ввели режим ЧС.