Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области из-за жары объявили штормовое предупреждение. С 8 августа в ряде городов и районов ожидается самый высокий класс пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Жара LuidmilaKot

Так, до конца суток 8 августа и в течение суток 9 августа чрезвычайная пожароопасность ожидается местами в юго-восточных (Заветинский, Ремонтненский), северо-восточных (Милютинский, Обливский, Морозовский, Тацинский) и центральных (Усть-Донецкий, Константиновский) районах.

Жителей Приазовья (Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы) предупредили о высокой пожарной опасности в эти дни.

Спасатели настоятельно просят жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать все правила пожарной безопасности.