Донецк, 8 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 8 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:06 зафиксирована атака с украинских позиций в населённом пункте Орловка. По Киевскому району Донецка выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерия из Орловки обстреляла Макеевку и Ясиноватую.