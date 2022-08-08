Москва, , 10:54 — REGNUM Новая агрессия Грузии против Абхазии и Южной Осетии сегодня невозможна. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

У здания миссии ОБСЕ в Цхинвале. 2008 Yana Amelina (Яна Амелина)

«По поводу новой возможной агрессии Грузии против отделившихся от неё территорий — это невозможно. Для нас сегодня Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, с которыми мы выстроили дружественные отношения и где находятся наши военные базы. И это хорошо понимают нынешние власти Грузии», — сказал Медведев.

По его словам, грузинские власти не станут «ещё раз испытывать судьбу и вступать в противоборство с такой державой, как Россия».