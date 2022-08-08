Пенза, , 10:53 — REGNUM Новый завод по производству комбикорма будет запущен в Пензенской области. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Производство комбикорма Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что предприятие будет производить 50 тонн кормов в час, в результате чего реализующая проект группа компаний «Дамате» нарастит производство на 70%, почти до 900 тыс. тонн продукции ежегодно.

Также указывается, что с помощью современного оборудования новый завод может выпускать корма с использованием цельных зерен и жидких компонентов, что будет способствовать повышению их калорийности.

При этом отмечается, что в данный момент на объекте ведётся монтаж технологического оборудования, работы выполнены уже на 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кузбассе налаживают производство «ни в чём не уступающих импортным» сыров.