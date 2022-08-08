Рязань, 8 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на улице Каширина в Рязани 8 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 20-летний водитель мотоцикла KTM Powerparts 1290 примерно в 01:15 наехал на мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте, мотоциклиста доставили в больницу.

Личность погибшего устанавливается.