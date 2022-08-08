Москва, , 10:52 — REGNUM Русская весна началась именно в августе 2008 года, с операции по принуждению Грузии к миру, когда наша страна начала возвращать себе имя великой державы, написал в своем телеграм-канале 8 августа военкор Андрей Руденко.

Пограничная служба Южной Осетии на границе с Грузией Сергей Бобылев

«Тогда Россия впервые одержала военную победу в своей новейшей истории, «показав зубы», защищая союзников — братские народы Южной Осетии и Абхазии, предотвращая геноцид со стороны Грузии и подстрекавшего её натовского кубла целующихся змей», — отметил военкор.

Именно тогда был заложен фундамент всех грядущих побед России, убежден Руденко.