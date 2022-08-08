Москва, , 10:51 — REGNUM В России основным методом воспитания детей у современных родителей являются наставления и нравоучения (76%). Такие результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дети Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Ограничение просмотра телевизора, гаджетов, прогулок практикуют 31%. Постанову ребёнка в угол в качестве наказания применяют 19% родителей. Телесные наказания в виде шлепков, щелчков, подзатыльников используют 13%.

Наказывают детей ремнём 7% родителей. Лишают детей карманных денег 8% современных родителей. Опрос показал, что постепенно происходит уход от физических методов воспитания в сторону разговоров, убеждений и ограничений.

Опрос по телефону проведён 23 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, решающую роль в воспитании детей должны играть оба родителя в равной степени, в этом уверены 93% жителей России.

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