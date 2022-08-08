Лондон, , 10:50 — REGNUM Бывший министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании и сопредседатель Консервативной партии Оливер Доуден призвал власти к масштабному вмешательству для борьбы с ростом цен на энергоносители в интервью телеканалу Sky News.

Здание министерства финансов Великобритании Gov.uk

«Мы должны быть реалистичными и честными с людьми о масштабах проблемы, с которой мы сталкиваемся, — сказал Доуден, — как о масштабах инфляции, так и о том, что счета за электроэнергию будут расти, возможно до 4000 фунтов».

Аналитики предупреждают, что предельная цена на электроэнергию в Великобритании в октябре может вырасти на 70% до почти 3360 фунтов стерлингов в год на семью, а затем снова вырасти в январе 2023 года.

«Нет сомнений, что нам действительно необходимо вмешательство значительного масштаба, чтобы справиться с этим», — сказал Дауден.

Дауден, который поддерживает бывшего министра финансов Риши Сунака в гонке за лидерство в Консервативной партии, считает, что стране необходима более масштабная помощь, чем снижение налогов, предложенное соперницей Сунака министром иностранных дел Лиз Трасс.

По словам Даудена, в бытность министром финансов Сунак «объявил об огромном объеме поддержки людей» — «именно такой масштаб прямого вмешательства и необходим».

Читайте ранее в этом сюжете: Британии грозит сокращение производства и снижение занятости — экономист