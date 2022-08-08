Москва, 8 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Стремление НАТО к расширению у границ России превратилось в общемировую проблему. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Что касается НАТО, то её неуклонное стремление расширяться у границ России, подобно раковой опухоли, превратилось в мировую проблему. От неё тошнит всех разумных людей. Даже такие известные рок-музыканты, как Роджер Уотерс из Pink Floyd, осуждают. Однако в руководстве альянса сидят хоть и замшелые доктринёры, но не конченые идиоты. Они понимают, что тащить на своём теле такие запущенные страны, причём находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия, себе дороже. Издержки будут колоссальные», — сказал Медведев.

По его словам, именно поэтому в НАТО «строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления, что, мол, наша политика открытых дверей в отношении этих государств остаётся неизменной». «Всячески расшаркиваются и подчёркивают своё партнёрство с ними. Проще говоря, брешут как собаки. И в эти обещания, похоже, перестал верить даже небритый парень в зелёной футболке из Киева. Думаю, Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса», — подытожил Медведев.