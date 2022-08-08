Красногорск, , 12:03 — REGNUM Ещё недавно граждане России не представляли свою жизнь без рынков, и, «стоя на картонке», примеряли одежду, обувь, покупали другие товары повседневного спроса. Теперь же всё необходимое можно купить в два клика, а товар получить в считанные дни или даже часы. Это направление быстро освоили предприниматели, а государство готово поддерживать лучшие проекты.

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В Московской области, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», стартовал конкурс на получение двух мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Подмосковный Мининвест начал прием заявок на получение субсидии на реализацию собственной продукции на маркетплейсах, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей. На поддержку могут претендовать предприниматели, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. В рамках субсидии на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% затрат текущего года на комиссию и продвижение товаров на маркетплейсах. Максимальный размер субсидии — 500 тыс. рублей», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Субсидировать можно затраты на таких маркетплейсах, как Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет», «AliExpress Россия», Avito, «Яндекс. Еда», леснойресурс. рф, «Ярмарка мастеров», «Яндекс. Маркет», «Детский мир».

Претендовать на получение грантов для социальных и молодых предпринимателей могут компании, включенные в перечень соцпредприятий, а также представители бизнеса до 25 лет, зарегистрированные на территории Московской области.

«Размер гранта для социальных и молодых предпринимателей составляет до 500 тыс. рублей. Доля собственных средств предпринимателя, вложенных в проект, должна составлять не менее 25%. Грант можно израсходовать, например, на ремонт, коммунальные услуги, оформление результата интеллектуальной деятельности и другие», — отметила Екатерина Зиновьева.

«В целом наступило очень интересное время, и я бы хотел на очень оптимистичной ноте заявить, что на фоне ухода ряда брендов люди не перестали тратить деньги. Им по-прежнему каждый день нужны обычные вещи — от джинс до плафона», — отметил эксперт по маркетплейсу с Китаем Дмитрий Ковпак.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.