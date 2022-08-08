Казань, 8 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского района Татарии отдыхают 37 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. В ближайшее время поправить здоровье приедут ещё несколько ребят, сообщает 8 августа министерство по делам молодежи РТ.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

В апреле республикой было предложено 200 мест для оздоровления в летний период ребят из семей переселенцев из ДНР и ЛНР.

С начала оздоровительной кампании в Татарии охвачено отдыхом свыше 136 тыс. детей в 1518 организациях. Ожидается, что всего детские лагеря посетят 182 635 ребят РТ. По программе возмещения части стоимости путевок возврат оформлен на 51 тыс. путевок. Сумма возврата составила 572 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, их бюджета Татарии в 2022 году на летнюю оздоровительную кампанию выделено почти 1,7 млрд рублей, это на 88 млн рублей больше, чем в прошлом году.

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