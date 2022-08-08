Донецк, 8 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны боевиков ВСУ погиб мирный житель, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Петровский район Донецка, по улице Дружной погиб мужчина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 августа в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Макеевки.

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