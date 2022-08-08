* талиба — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 8 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В результате попадания нескольких ракет в блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Файзабад в Афганистане трое радикалов были убиты и двое ранены. Об этом 8 августа сообщает новостное агентство «Шафакна».

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

Жители города Файзабад, административного центра провинции Бадахшан, также говорят, что ночью слышали звуки взрывов.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.