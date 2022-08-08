Оренбург, 8 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве человека, сообщили 8 августа в пресс-службе УМВД по региону.

kerttu Пистолет

По данным ведомства, в ночь на 7 августа под Оренбургом был застрелен мужчина. С огнестрельным ранением оренбуржца доставили в больницу, где он скончался.

Выяснилось, что компания друзей отдыхала на территории частного пруда. Двое мужчин поссорились. Один их них достал пистолет, выстрелил в грудь оппоненту и скрылся.

Сотрудники полиции на трассе Саракташ — Оренбург обнаружили автомобиль «Фольксваген», принадлежащий подозреваемому. Позднее мужчина был задержан в собственной квартире. По факту убийства возбуждено уголовное дело.