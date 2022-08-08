Уфа, 8 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Учебно-методическому центру «Авангард», расположенному в парке «Патриот», намерены присвоить имя воина-десантника Героя России Максима Серафимова. Об этом 8 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании регионального правительства в центре управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Он отметил, что в настоящее время готовится соответствующий указ.

«Мы приняли решение «Авангарду» присвоить имя Максима Серафимова. Он воин-десантник, погибший, к сожалению», — сообщил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителю Уфы Максиму Серафимову и Тамерлану Ильгамову из Абзелиловского района за проявленное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации указами президента Российской Федерации присвоено звание Героя России посмертно.