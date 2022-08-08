Москва, 8 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Операцией по принуждению Грузии к миру 14 лет назад Россия «впервые показала зубы», отметил в своем телеграм-канале 8 августа военкор Александр Сладков.

Mod.gov.ge Грузия и НАТО

«Капиталисты с трудом могли поверить, что звездно-полосатый флаг на поле боя как оберег не действует, и что инструкторы боевой подготовки из США — тоже не панацея. На Западе думали, что до коленопреклоненной позы России осталось полшага: а там и до дележа сибирских ресурсов не так далеко» — написал Сладков.

России следовало еще тогда заняться повышением суверенности собственной экономики, «но, мы всегда ждем, когда грянет гром», добавил военкор.