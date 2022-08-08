Хониара, 8 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. На Соломоновых островах произошло нападение на японского моряка, сообщает новозеландское издание Stuff.

U.S. Department of State Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

По информации СМИ, на памятной церемонии, во время которой случился инцидент, присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Перед возложением венков мужчина в жёлтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю. Нападавшего нейтрализовали находившиеся рядом военные и волонтёры.

Моряк получил ранение шеи, ему оказали первую помощь. Его обидчик использовал в качестве оружия ножницы.

Торжественное мероприятие после десятиминутной паузы было продолжено.