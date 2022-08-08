Владикавказ, 8 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2022 году произошло 749 пожаров. В них погибли четверо граждан, еще десять — получили травмы. Из огня удалось спасти 14 человек, сообщили 7 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Как отметили в ведомстве, подведя статистику за семь месяцев 2022 года, случаев пожара из-за детской шалости с огнем — не было зафиксировано. Большинство пожаров (616 из 749) произошло в нежилом фонде. Огнеборцам удалось спасти материальных ценностей на сумму более 135 млн рублей.

Что касается причин пожаров, то большая часть из них происходит из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. Так в республике с начала 2022 года было выявлено при проверках 1723 нарушения, составлен 201 протокол, в том числе на пять граждан и 189 юридических и должностных лиц.