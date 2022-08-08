Донецк, , 10:49 — REGNUM Петровский район Донецка продолжают обстреливать 8 августа украинские войска. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Осколок снаряда на улице Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

Так, в 09:00 зафиксирован обстрел Петровского района с позиций в Красногоровке. По городу выпущено три снаряда калибра 122 мм.

В 10:03 также из Красногоровки по Петровскому и Кировскому районам выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Ранее в СЦКК сообщили об обстреле Петровского района в 09:35. Было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

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