Москва, 8 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Российские СМИ разносят «сенсационную информацию» Федерального агентства новостей (ФАН), которое передает слова в последнее время завсегдатая телевизионных «ток-шоу», представляемого как «политолога и востоковеда» Николая Вавилова о том, что якобы Япония может начать специальную военную операцию против России.

Флаг Японии

Дабы исключить возможные оправдания и толкования со стороны «автора сенсации», приводим текст сообщения ФАН полностью:

Не могу судить о квалификации Н. Вавилова как китаиста, каковым он представляется, но каких-либо оснований считать его знатоком японской политики и стратегии не имею.

Теперь по существу вопроса. То, что в Японии обеспокоены сближением Пекина и Москвы не только в сфере политики, но и их военным сотрудничеством, общеизвестно. Что стоит только нервная реакция Токио на совместные облеты вдоль берегов Японии (вне воздушного пространства этого государства) российских и китайских стратегических бомбардировщиков или проходы по внутренним проливам, отделяющим Японские острова, военных кораблей ВМФ РФ и КНР. При этом Москва и Пекин не скрывают, что такие демонстративные пролеты и проходы преследуют цель сдержать ставшую в последнее время особо враждебной политику официального Токио в отношении России и Китая.

На противодействие Вооруженным силам РФ и КНР направлено и военное строительство японской армии и особенно «морских сил самообороны», которые по своим боевым возможностям, за исключением ядерной составляющей, сопоставимы, а по некоторым оценкам, и превосходят российский Тихоокеанский флот. Это, однако, не означает, что в Токио уже готовы к сражениям с Вооруженными силами РФ в ходе некоей «специальной военной операции», о которой, считаю, безответственно заговорил Вавилов. Тем более что в Японии мыслят гипотетические военные действия с Россией исключительно в составе Вооруженных сил США, которые, судя по событиям на Украине, не намерены жертвовать своими парнями на поле боя ради украинцев или японцев. Именно понимание этого и толкает определенные японские силы на создание собственного ядерного оружия и средств его доставки в качестве средства сдерживания своих соседей, в первую очередь, как утверждают в Японии, северокорейцев.

Не понятно утверждение Вавилова о том, что «из-за военного партнерства Москвы и Пекина может начаться полномасштабный конфликт». Получается, что японские «силы самообороны» самостоятельно начнут «специальную военную операцию» против Вооруженных сил России, дабы отвадить Москву от мысли военного сотрудничества с Пекином? Но это чепуха какая-то, «сапоги всмятку».

Можно было бы детально разъяснять основы японской военной доктрины и стратегии, но, думается, здесь это не уместно. Ибо — это предмет особого исследования и всестороннего анализа. В данном случае ограничимся замечанием в адрес авторов подобных «сенсаций» и приглашающих их на «ток-шоу» телеведущих о том, что аудиторией главных российских каналов являются миллионы зрителей, которые пока еще в своей массе верят экспертам с нередко явно преувеличенными пышными титулами. Однако вера эта не бесконечна…