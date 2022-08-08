Москва, 8 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Россия была обязана ответить Грузии в августе 2008 года на обстрел мирного населения. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

ИА ОСинформ Митинг в Цхинвале 21 августа 2008 года, посвящённый окончанию войны

«Атака на Цхинвал и другие населённые пункты этой республики началась неожиданно и подло — с артиллерийских ударов по жилым домам и гражданским объектам. По больницам и школам. По российским миротворцам. Таким образом подконтрольный Вашингтону марионеточный режим решил навязать Южной Осетии своё понимание «демократии» и «гуманизма». И насильно вернуть её в состав Грузии ценой уничтожения целого народа. Конечно, мы были обязаны ответить. Мы не могли просто утереть слёзы и склонить голову перед кровавым придурком, бросив ему на растерзание людей», — сказал Медведев.

По его словам, тот факт, что российские власти действовали правильно, подтвердил весь последующий ход событий: «В том числе — бесславный провал агрессивных доктрин, которые с таким апломбом и напором пытался провести в жизнь их убогий вожак. Спустя короткое время его отверг собственный же народ. Впрочем, без дела он долго не был и с радостью продался «оранжевым» деятелям на Украине. Плоды их русофобской политики мы видим сегодня в этой стране».