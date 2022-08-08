Сеул, 8 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. С 9 по 12 августа в Сеуле пройдет третий молодёжный саммит Южная Корея — АСЕАН, сообщает KBS.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Сообщается, что участники мероприятия обсудят вопросы, касающиеся борьбы с изменением климата.

Известно, что организаторами мероприятия выступают министерство гендерного равенства и семей и Национальный совет молодёжных организаций Южной Кореи.

В саммите, который будет проходить как в онлайн, так и оффлайн режимах, примут участие около ста человек из 10 стран, включая Камбоджу, Индонезию, Лаос и Филиппины.