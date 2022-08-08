Кемерово, 8 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Новокузнецке еженедельно наблюдается увеличение числа обращений по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Об этом со ссылкой на региональной минздрав сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За месяц — рост заболевших составляет, более чем в два раза, — уточнил Кузнецов. — Особенно резкий рост среди взрослого (трудоспособного населения) в поликлиники города, выросло и число граждан, обратившихся за скорой медицинской помощью».

За последние пять дней в «красную» зону были направлены 727 человек (неделю назад — 666), количество вызовов на станцию скорой медпомощи выросло до 455 вызовов в день (при среднем показателе 460 вызовов).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе по данным на 8 августа на лечении из-за коронавируса находится 1731 пациент с коронавирусом.