Париж, 8 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Четвертая волна жары должна прийти во Францию и преобладать на всей территории страны, сообщает Le Figaro.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Новая аномальная жара должна начаться в понедельник, 8 августа, на юге страны.

C середины недели во всех регионах к югу от Луары ожидается палящая температура, то есть около 36°C днем ​​и 20°C ночью. На юге страны температура может достигать 40°C. На западе они будут колебаться в пределах 35-39°С против 30-34°С на северо-востоке. К северу от Луары ветер принесет похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, белуха, которая находилась в Сене с прошлой недели, все еще находится под наблюдением специалистов в шлюзе к северо-западу от Парижа.

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