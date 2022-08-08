Кызыл, 8 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг не видит пока оснований для введения жёстких ограничительных мер, несмотря на рост заболеваемости COVID-19. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Масочный режим

За минувшую неделю в республике зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом. Новые носители зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

«Ситуация находится под контролем. Оснований для введения жестких ограничительных мер пока нет. Вместе с тем для недопущения дальнейшего роста заболеваемости усиливаем работу по вакцинации населения», — отметил он.

Владислав Ховалыг поручил профильным ведомствам организовать массовую вакцинацию в трудовых коллективах.