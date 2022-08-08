Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM 7 февраля 2020 г. Нурдали Елдар Бердибекулы (22.12.1992 г. р.), Сериков Азамат Серикович (13.01.1981 г. р.), Сейханов Дидар Дуйсенбекович (13.12.1984 г. р.) и Калниязов Растан Серикбаевич (28.10.1990 г. р.) целенаправленно и совершенно осознанно призывали убивать дунган, сжигать их дома, автомашины, выселять из Казахстана. Свои призывы эти этнические казахи высказали публично, они зафиксированы в виде аудиозаписей и были опубликованы в WhatsUp группах.

Ермек Тайчибеков Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте»

Именно они оказались той искрой, благодаря которым погромы привели к гибели десяти и ранению 158 человек, к уничтожению путем поджога 156 домов и 102 автомашин. Совокупный ущерб составил 1 млрд. тенге. 25 000 дунган вынужденно уехали из Казахстана в Киргизию.

Если бы в Казахстане торжествовал закон, то их приговорили бы по статье 174 ч.3 к заключению на срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Но они избежали ответственности. Какое позорище, стыд и срам на весь мир.

В Казахстане законы не имеют никакой силы! Более того, в Казахстане опасно соблюдать законы — это приведёт к тому, что человек вечно будет находиться в местах лишения свободы.

Я был приговорён к заключению на срок в 10 лет — только за то, что, будучи казахом, считаю, что дунгане — это хорошие люди, буквально, за фразу «Дунгане — хорошие люди». Мне, казаху, запрещено думать хорошо о любых национальностях, кроме своей, казахской.

Мои тексты и интервью не вызывают никакого конфликта в обществе. Мои интервью могут не нравиться ультра-радикальным казахским неонацистам.

Получается, что государственная власть, прокуроры, судьи обслуживают интересы агрессивных казахских нацистов, которые упиваются фантазиями о величии и исключительности и превосходстве казахов над остальными народами в Республике Казахстан.