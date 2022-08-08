Тюмень, 8 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Тюменской области тарифы на услуги зарубежного туризма выросли в июне по сравнению с декабрем 2021 года на 50,1%. Об этом сообщает Тюменьстат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Среди других услуг за указанный период наблюдался рост на банковские — на 43,3%, ветеринарные — на 19,5%, страховые - на 9,4%, пассажирского транспорта - на 9,1%, медицинские - на 8,8%, санаторно-оздоровительные - на 8%. Отмечено снижение тарифов на услуги гостиниц и прочих мест проживания - около 1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последним опросам Фонда общественного мнения, 69% жителей России заявили, что никогда не отдыхали за границей 69%, лишь 2% ездили за рубеж менее года назад, около трёх лет назад — 6%.