Кишинёв, , 10:39 — REGNUM Победившая год назад на выборах в парламент Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) обещала «хорошие времена», но этому помешали ряд обстоятельств. Об этом 8 августа заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, посвященном году работы действующего правительства.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

«В прошлом году мы начали с надеждой, что нам удастся построить Молдавию хороших времен. Мы также обязались всегда говорить правду, но реальность такова, что это был один из самых трудных лет за последние 30 лет независимости», — сказала Гаврилица.

Она заявила, что развитию страны помешали глобальные кризисы, а правительство Молдавии имело мало ресурсов для того, чтобы препятствовать их последствиям. Премьер-министр назвала основными проблемами рост цен на энергоресурсы, потерю рынков сбыта и кризис в аграрном секторе.

Гаврилица отметила, что при всём этом молдавское правительство смогло «разблокировать» иностранную помощь в виде кредитов, которые не предоставляли при правительстве Партии социалистов.

Напомним, Молдавия при правительстве Партии социалистов приобретала газ в РФ по цене от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом республики стала Майя Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе 2022 года топливо для Молдавии стало стоить $1458 за 1 тыс. кубометров.

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