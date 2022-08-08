Тавда, Свердловская область, , 10:39 — REGNUM В реке Тавде на территории Свердловской области подросток пропал после опрокидывания моторной лодки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл 7 августа. Мальчик 2007 года рождения находился в лодке со своим знакомым. После опрокидывания они оказались в воде. Очевидцы пытались помочь несовершеннолетнему выбраться, но не смогли. Второй гражданин спасся самостоятельно.

Сейчас ведутся поиски пропавшего. По факту ЧП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, также 7 августа моторная лодка перевернулась в Тазовском районе Ямала. Погибли три человека, в том числе двухлетний ребёнок.