Ульяновск, , 10:38 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в получении крупной взятки во время его работы ветеринарным врачом. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал житель Димитровграда. Правоохранители установили, что с марта 2020 года по декабрь 2021 года, работая ведущим ветеринарным врачом лаборатории Мелекесского центра ветеринарии и безопасности продовольствия, за незаконное вознаграждение он помогал одной из компаний решать возникающие ветеринарно-санитарные вопросы с продавцами сырья и покупателями. По оценке следствия, общая сумма взятки составила 248 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), назначив штраф в размере семикратной суммы взятки в размере — 1 736 000 рублей. Также он на пять лет лишён права заниматься деятельностью, связанной с проведением государственного ветеринарного контроля. Приговор вступил в силу.

Отметим, что в июне 2022 года стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении одного из сотрудников администрации Ульяновска. Как сообщало ИА REGNUM , фигуранта уголовного дела обвинили в вымогательстве денег у предпринимателя, обещая не принимать меры по лишению свидетельства на пассажирские перевозки.

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