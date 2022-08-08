Ульяновск, 8 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в получении крупной взятки во время его работы ветеринарным врачом. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал житель Димитровграда. Правоохранители установили, что с марта 2020 года по декабрь 2021 года, работая ведущим ветеринарным врачом лаборатории Мелекесского центра ветеринарии и безопасности продовольствия, за незаконное вознаграждение он помогал одной из компаний решать возникающие ветеринарно-санитарные вопросы с продавцами сырья и покупателями. По оценке следствия, общая сумма взятки составила 248 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), назначив штраф в размере семикратной суммы взятки в размере — 1 736 000 рублей. Также он на пять лет лишён права заниматься деятельностью, связанной с проведением государственного ветеринарного контроля. Приговор вступил в силу.

Отметим, что в июне 2022 года стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении одного из сотрудников администрации Ульяновска. Как сообщало ИА REGNUM , фигуранта уголовного дела обвинили в вымогательстве денег у предпринимателя, обещая не принимать меры по лишению свидетельства на пассажирские перевозки.

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