Кабул, 8 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В афганской провинции Джаузджан по меньшей мере 12 человек умерли от холеры. Об этом заявили местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным этих официальных лиц, за два месяца это заболевание было выявлено более чем у 18 000 человек.

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Глава департамента здравоохранения в Джаузджане сообщил Afghanistan International, что излечились 7000 человек. Кари Абдул Гани Самим добавил, что большинство заболевших — дети.

Власти Джаузджана недавно создали пять мобильных групп для контроля и предотвращения распространения холеры. Грязная вода и ограниченный доступ к медицинским услугам являются основной причиной вспышки этого заболевания в Джаузджане.

За последние два месяца в южных провинциях, особенно в Гильменде, Забуле и Кандагаре, тысячи людей заразились холерой, десятки погибли.