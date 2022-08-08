Бухарест, , 10:38 — REGNUM По причине неблагоприятных погодных условий в Румынии обмелела одна из крупнейших рек страны — Джул. Об этом 8 августа передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По свидетельствам экспертов, на некоторых ранее судоходных участках водной артерии образовались песчаные дюны. Представители экологических организаций страны пока не могут найти эффективное решение указанной проблемы.

Напомним, с середины июля нынешнего года практически на всей территории Румынии установилась нехарактерная для соответствующих географических широт жаркая погода. Средняя температура воздуха в регионе превышает +35 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось о проблемах судоходства в румынской части Дуная.