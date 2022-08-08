Украинские боевики обстреляли Светлодарск в ДНР
Донецк, 8 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике, сообщили 8 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Светлодарск, повреждены 2 детсада, гостиница и ресторан», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Макеевки.
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