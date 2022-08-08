Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Более ста нелегальных маршрутных такси арестовали в Санкт-Петербурге с начала транспортной реформы в 2022 году, сообщил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы комитета по транспорту Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутки в Петербурге

Напомним, транспортах реформа в Санкт-Петербурге, которая началась в апреле 2022 года, достигла завершавшего третего этапа. С городских улиц убрали большинство частных маршрутных такси, вместо которых пустили новые маршруты городского общественного транспорта. Однако находятся недобросовестные перевозчики, продолжающие оказывать услуги. С начала 2022 года специалисты ведомства и Ространснадзора арестовали более 100 транспортных средств, которые были задействованы на обслуживании нелегальных маршрутов общественного транспорта (маршрутки и легковые такси).

«Комитетом установлены факты, когда бывшие организаторы и водители маршруток объединяются в группы и продолжают перевозочную деятельность на наиболее выгодных участках бывших маршрутов как на автобусах, так и на легковых автомобилях, в том числе арендованных», — заметили в комитете.

Так, с момента начала первого этапа перехода на новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге с 1 апреля в рамках Межведомственной транспортной комиссии (МТК) выявлено возникновение организованной группы нелегальных перевозчиков пассажиров легковым такси без специального разрешения в Центральном районе Санкт-Петербурга (по маршруту: «станция метро «Площадь Александра Невского» — улица Красного Текстильщика, 10/12») по будним дням, в часы работы Единого центра документов.

«В указанной деятельности задействовано до 18 — 19 легковых автомобилей», — уточнил собеседник агентства добавив, что члены данной группы нарушают общественный порядок, миграционное законодательство, правила дорожного движения, а также проявляют агрессию.

«К 5 августа уже изъято из перевозочной деятельности и помещено на специализированную стоянку 37 транспортных средств нелегальных перевозчиков, осуществлявших деятельность по данному маршруту», — резюмировали в ведомстве добавив, что транспортные средства изымаются на время ведения дела об административном правонарушении, то есть на два — три месяца.

Еще один облюбованный незаконными перевозчиками маршрут выявлен в Невском районе от станции метро «Улица Дыбенко» до города Кудрово Ленинградской области. На нем работают около 17 автомобилей. К данному моменту комитетом уже изъято и помещено на специализированную стоянку порядка 33 автомобилей.

«Одновременно с началом второго и третьего этапов реформы в июне и июле 2022 года комитетом зафиксированы факты продолжения пассажирских перевозок по ряду маршрутов юридическими лицами — бывшими официальными перевозчиками, — заметили в пресс-службе. — В отношении юридических лиц проведена соответствующая работа, связанная с арестом транспортных средств и назначением существенных штрафов (300 тыс. рублей по каждому эпизоду)».

Так, на территории Пушкинского и Московского районов города зафиксировано продолжение систематической деятельность перевозчиков ООО «Автотранспортное предприятие» (ООО «АТП») и ООО «Автотранспортное предприятие № 1» (ООО «АТП № 1»), осуществляемой с нарушением требований законодательства, а также при отсутствии договора с комитетом.

Как выяснили в ведомстве, ООО «АТП» по договору фрахтования с ООО «АТП № 1» выполняет перевозку пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок под видом заказных перевозок определенного и неопределенного круга лиц.

«Списки пассажиров не соответствуют действительности, а водители осуществляют посадку и высадку пассажиров на протяженности всей трассы маршрута с взиманием платы за проезд за наличный расчет или переводом на банковские карты водителей по номеру мобильного телефона», — указали в комтрансе.

ООО «АТП» осуществляет перевозку по маршрутам в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки от конечной станции «синей» линии Петербургского метро «Купчино» до густонаселенных города Шушары и микрорайона Славянка, поселков Пудомяги и Ленсоветовский.

«Перевозчик совместно с бывшим официальным перевозчиком ООО «УП «СЛК» продолжили осуществлять незаконную деятельность по отмененному маршруту № К-180А в Выборгском районе Санкт-Петербурга (на Парнасе)», — добавили в пресс-службе комитета уточнив, что всего в данных перевозках задействовано до 38 — 44 автобусов. «В рамках работы МТК Ространснадзором за нарушения лицензионных требований уже арестованы несколько автобусов ООО «АТП», — резюмировали в пресс-службе добавив, что в Смольном и надзорных органах прорабатывается комплексный подход по пресечению псевдозаказных перевозок субъектами-лицензиатами.