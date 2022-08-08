Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В ночь с 7 на 8 августа 2008 года, 14 лет назад, Грузия Саакашвили напала на Южную Осетию, в упор расстреляв и убив шестьдесят наших миротворцев. Саакашвили ставил перед собой целью повторить этническую чистку, которую в 1995 году НАТО совершило против Сербской Краины, изгнав сотни тысяч сербов, напомнил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров:

«Народ Южной Осетии оказал врагу мужественное сопротивление, дождавшись с оружием в руках Российскую Армию, которую направил Дмитрий Медведев. По поимённым подсчётам ИА REGNUM (наш корреспондент там был контужен и на трое суток пропал без вести), которые мы провели потом на месте, враг убил там более 400 человек по этническому признаку, то есть совершил акт геноцида.

Южная Осетия почти 20 лет мужественно боролась за независимость от Грузии и воссоединение с Россией и после войны августа 2008 года была признана Россией как независимое государство. Это — законный и, к сожалению, не частый в истории случай исторической справедливости. Сейчас воины из Южной Осетии участвуют в нашей борьбе за Донбасс и Украину и несут потери. Низкий поклон нашим братьям — южным осетинам».

Как сообщало ИА REGNUM, В ночь с 7 на 8 августа 2008 года по приказу тогдашнего президента Грузии вооруженные силы этой страны приступили к так называемой «операции по наведению конституционного порядка на территории Южной Осетии», приведшей к многочисленным жертвам, в том числе среди российских граждан.

В МИД РФ отметили: «действия грузинской стороны явились грубым нарушением международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, их преднамеренный характер был запротоколирован в докладе созданной под эгидой Евросоюза Международной комиссии по расследованию причин конфликта на Кавказе».