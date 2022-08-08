Белгород, 8 августа 2022, 10:44 — REGNUM Конкурс на название нового центра художественной гимнастики, батута и акробатики в Белгороде объявил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков. В финал вышли четыре варианта, сообщает 8 августа корреспондент ИА REGNUM.
Пользователи оставили более 500 предложений. Наибольшую поддержку получили варианты «ZVезда», центр имени Риммы Фроловой и «Грация Белогорья».
Римма Фролова — основоположница развития художественной гимнастики в Белгородской области, заслуженный работник физической культуры РФ. Сама тренер в социальных сетях предложила вариант «Созвездие».
В публичном опросе уже приняли участие более 1,9 тысячи человек.
Как сообщало ИА REGNUM, спортивный центр начали строить на месте старой телевышки в конце 2021 года.