Белгород, , 10:44 — REGNUM Конкурс на название нового центра художественной гимнастики, батута и акробатики в Белгороде объявил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков. В финал вышли четыре варианта, сообщает 8 августа корреспондент ИА REGNUM.

Художественная гимнастика — спорт, который удивляет и восхищает Анна Алябьева © ИА REGNUM

Пользователи оставили более 500 предложений. Наибольшую поддержку получили варианты «ZVезда», центр имени Риммы Фроловой и «Грация Белогорья».

«Позвольте и мне добавить вариант от себя, вчера сам хотел оставить его в комментариях. Мой вариант — это «Сирень». Объясню, почему. Наша сирень — то символ Белогорья, символ Победы, символ цветущей надежды. Для будущих чемпионов нашего региона, мне кажется, это очень символично. Теперь давайте выберем окончательный вариант», — предложил 8 августа губернатор.

Римма Фролова — основоположница развития художественной гимнастики в Белгородской области, заслуженный работник физической культуры РФ. Сама тренер в социальных сетях предложила вариант «Созвездие».

В публичном опросе уже приняли участие более 1,9 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивный центр начали строить на месте старой телевышки в конце 2021 года.