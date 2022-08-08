Элиста, , 10:36 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 22 человека, выписаны с выздоровлением 10 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 8 августа.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

В единственном действующем в Элисте ковидном стационаре лечение получают 48 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются три человека.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 52 830 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 131 пациент. Жертвами COVID-19 стали 843 человека.