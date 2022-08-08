Медведев заявил о правильности операции против Грузии в 2008 году
Москва, 8 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Необходимо реагировать силовым путём, если урегулировать ситуацию за столом переговоров не удаётся, и именно этим объясняются действия России против Грузии и на Украине. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если есть возможность разрешить проблему мирным путём, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остаётся, приходится реагировать силовым путём. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», — сказал Медведев.
По его словам, «ни тогда, ни сейчас» он не сомневался и не сомневается в правильности принятого решения «о вооружённом подавлении агрессии и вводе российских войск на территорию Южной Осетии»: «Грузинские войска грубо нарушили международное право и те мандаты, которые мировое сообщество выдало России как партнёру по мирному урегулированию. Открыли огонь по людям, многие из которых имели гражданство РФ».