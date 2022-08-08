Москва, 8 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Необходимо реагировать силовым путём, если урегулировать ситуацию за столом переговоров не удаётся, и именно этим объясняются действия России против Грузии и на Украине. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

«Если есть возможность разрешить проблему мирным путём, за столом переговоров, нужно это делать. Но когда выхода не остаётся, приходится реагировать силовым путём. К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», — сказал Медведев.

По его словам, «ни тогда, ни сейчас» он не сомневался и не сомневается в правильности принятого решения «о вооружённом подавлении агрессии и вводе российских войск на территорию Южной Осетии»: «Грузинские войска грубо нарушили международное право и те мандаты, которые мировое сообщество выдало России как партнёру по мирному урегулированию. Открыли огонь по людям, многие из которых имели гражданство РФ».