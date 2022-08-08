Уфа, , 10:38 — REGNUM Конкурс по выбору подрядчика на реконструкцию участка трассы М-7 «Волга» объявило управление автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора. Стартовая цена торгов превышает 57 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Участок трассы М7 перед Казанью Dmitriy 92

Работы планируется провести на участке км 1169+910 — км 1231+352 (обход населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии).

Цена контракта, с которой начнут торги, — 57 172 885 502 рубля, предусмотренные в федеральном бюджете. Планируется также аванс в размере 15%.

На работы контрактом отводится 1 095 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Основные траты по проекту предполагаются после 2024 года, на этот период приходится 56 419 600 739 рублей.

Строительная длина участка составляет 65,08 км. По данным из документации, участок включает девять транспортных развязок, два моста, 26 путепроводов и 18 сельхозпроездов. В качестве основания для строительства и реконструкции в документах указано послание президента РФ Владимира Путина от 21 апреля 2021 года.

Напомним, реконструкция трассы М-7 разбита на несколько этапов, общая стоимость работ оценивается в 73 млрд рублей. Ранее в Татарии был объявлен тендер по одному из отрезков. Его начальная цена — 23 млрд рублей.