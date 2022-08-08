Москва, , 10:34 — REGNUM Российский и германский бизнес очень тесно связаны друг с другом, и эти связи невозможно разорвать по первому желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Российский и германский бизнес очень тесно связаны друг с другом, и, несмотря на текущую ситуацию, эти связи невозможно разорвать как по мановению волшебной палочки. Очень много процессов завязаны друг на друга. Курс евро благоприятствовал тому, что наши экспортеры получали достаточно высокую валютную выручку, и внешнеторговый баланс между нашими странами увеличивался, — сказал Пивовар. — Сегодня в Европе наблюдается недостаток по многим позициям, прежде всего по топливу, и Германия начала закупать его больше. Санкции санкциями, но им нужно обеспечивать свое население и промышленность. Поэтому отношения России и ФРГ, по всей видимости, будут напряженно завуалированными. Политики [ФРГ], скорее всего, будут делать заявления и шаги в поддержку Украины, но за ее спиной будут саботировать многие процессы по дополнительной помощи, потому что это уже очень дорого для немцев, либо просто продолжать взаимодействие с российскими компаниями».

Эксперт обратил внимание на то, что Россия — достаточно крупный потребитель германских товаров и услуг, и хоть многие позиции попали под санкционные ограничения, никто не запрещает обходить их через параллельный импорт, используя компании-прокладки в других странах.

«В любом случае, пути есть — немцам тоже нужно куда-то девать свои товары и услуги. Не каждая страна в Европе сейчас способна показать платежеспособный спрос. Россия способна, в том числе благодаря росту цен на энергоресурсы и гигантской валютной выручке», — подытожил Пивовар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Немецкого союза квартиросъемщиков Лукаса Зибенкоттена, миллионы людей в Германии не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.