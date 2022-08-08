Оренбург, 8 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские задержали в ночных клубах группу подростков. Об этом сообщили 8 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Ночной клуб

Правоохранители проводили рейды. В ночное время проверялись местах массового пребывания молодежи на территории Ленинского района: парки, скверы, компьютерные клубы и развлекательные заведения.

По данным ведомства, проверено 85 человек, из них 66 несовершеннолетних. Среди них шесть подростков в возрасте младше 16 лет. Они находились без сопровождения законных представителей. В отношении пяти родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей возбудили административные дела.

Напомним, в регионе действует закон «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области». Согласно ему, не допускается нахождение несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, в заведениях, осуществляющих только продажу алкогольной продукции, а также в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей и их развитию. Однако для улиц, парков, стадионов, а также для мест, предназначенных для отдыха и досуга граждан, в которых в установленном законом порядке производится реализация алкоголя, установлены иные возрастные ограничения. Так, запрет пребывать в данных местах без сопровождения законных представителей распространяется на детей, не достигших 16-летнего возраста.