Уфа, 8 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил в следующем году провести День Воздушно — десантных войск России в парке «Патриот» в Чишминском районе республики. Об этом он сообщил 8 августа на совещании республиканского правительства в центре управления республикой.

Orenburg.ru День ВДВ

Он предложил в 2023 году в День ВДВ, помимо возложения цветов к памятнику «Союз поколений десантников», собраться в парке «Патриот».

"И там наиболее насыщенную программу сделать. И кухни полевые поставить, и гонку «героев» пробежать, и можно смотр различных родов войск сделать, показать боевую технику, возложить цветы», — заявил Хабиров.

Он отметил, что десантники-ветераны играют огромную роль в патриотическом воспитании молодого поколения.