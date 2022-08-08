* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:32 — REGNUM В уезде Дангам афганской провинции Кунар произошло столкновение между пакистанскими солдатами и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Бой начался около 17:30 7 августа и продолжался два часа, обе стороны применили лёгкое и тяжёлое оружие.

Точной информации о жертвах на данный момент нет, но боевые действия пока прекратились. Источник добавляет, что существует вероятность возобновления боевых действий.

После захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года это уже третий случай полноценного боестолкновения вдоль Линии Дюранда.