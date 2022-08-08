Москва, , 10:32 — REGNUM Россия добивается мира на Украине на своих условиях, а не на условиях, которые ей пытаются навязать. Об этом в комментарии агентству ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наш ответ жёсткий, но тщательно продуманный. Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнёры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — сказал Медведев.

По его словам, у России имеются «свои национальные интересы», которые она обеспечит «всеми доступными способами».